Ezgi Mola ile oğlunun kontrol günü
Ezgi Mola, 23 Kasım'da Miami'de dünyaya getirdiği oğlu Can ile objektif karşısında poz verdi. Oğlunu doktora götüren Mola, bebeğiyle çekilen fotoğrafına "Kontrol günü" ifadelerini not düştü
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Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Beş ay önce anne olacağını duyuran çift, oğullarına 23 Kasım'da kavuşmuştu.
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Ezgi Mola, Miami'de dünyaya getirdiği oğluna Can adını vermişti.
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İlk kez anne olma sevincini yaşayan Ezgi Mola, oğlu Can'ı doktor kontrolüne götürdü. Bebeğiyle ilgilenirken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi.
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HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Ezgi Mola, bebek beklediğini "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" sözleriyle açıklamıştı.
Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın bu haberi ilk duyduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da şöyle dile getirmişti: Çok mutlu oldu. Zaten ailemizle paylaştık hemen.
Fotoğraflar: Instagram