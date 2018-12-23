"ÇOK HEYECANLIYIM, HARİKA BİR FİLM GELİYOR"

Mola, filmle ilgili, "İnanılmaz güzel düşünülmüş ve çekilmiş aksiyon sahneleri var. Çok heyecanlıyım. Ben izledim ve çok beğendim. Yılmaz Erdoğan gerçekten kazandığını sinemaya yatıran biri ve yine harika bir film geliyor" dedi.