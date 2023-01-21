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Haberler Magazin Ezgi Mola: Dava devam ediyor - Magazin haberleri

Ezgi Mola: Dava devam ediyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annesi Jale Erkan'ın estetik davası hakkında konuşan Mola, "Dava sonuçlandı gibi haberler çıktı ama öyle bir şey yok. Dava devam ediyor" dedi

Giriş: 21.01.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ezgi Mola: Dava devam ediyor - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ezgi Mola, Kafa Dergisi'nin 100. sayısının kutlandığı davete katıldı. Mola, "Koşturmacam devam ediyor. Çalışıyorum. Her şey yolunda" dedi.

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan geçirdiği yüz felcinden sonra plastik cerrahı Prof. Dr. Tamer Koldaş'a göz kaldırma ameliyatı olmuştu. Erkan, ameliyat sonrası yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ileri sürerek Koldaş'a 160 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bunun sorulması üzerine Mola “Dava devam ediyor. Bir şey söylemek olmaz şimdi. Dava sonuçlandı gibi haberler çıktı ama yok öyle bir şey. Çünkü kesinleşen bir durum yok daha" ifadelerini kullandı.

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