Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola da sosyal medyadan sık sık rolünü anımsatan, güldüren paylaşımlar yapıyor.

EZGİ MOLA'DAN SAFİYE PAYLAŞIMI