7 yıldır ekrandan uzağım. Bir dizide oynamayı çok istiyorum, son iki yıldır da dile getiriyorum ama beni heyecanlandıran bir şey olmadı.



Herkes tam tersini iddia ediyor ancak hala doğalım. Biraz zayıfladım ve bir kadının olabileceği en güzel yaşlarda olduğumu düşünüyorum. Düşündüklerimi filtresiz, dolaysız biçimde söylerim.