"BİZİM YERİMİZE DÜĞÜN TARİHİ ALINMIŞ"



Ezgi Mola konu ile ilgili olarak, "Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış. Kimliğimi vereyim isterseniz, siz her şeyi halledin" şeklinde konuştu. Henüz ailelerin tanışmadığını söyleyen Ezgi Mola, "Aileler tanışmadı. Şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.