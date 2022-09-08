Ezgi Mola Altın Portakal jürisinde!

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film kategorilerinde yarışacak yapımlar ile jüri üyeleri belirlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor.
Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, festival kapsamında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film yarışmalarında yer alacak eserleri belirledi.
Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na, 52 başvuru arasından 10 yapım seçildi.
Mümin Barış'ın yönettiği 23 Sentlik Asker, Somnur Vardar'ın yönettiği Boşlukta, Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri Düet, Pınar Fontini'nin yönettiği Filmin Adı Ne?, Murat Erün'ün yönettiği Hatice, Mert Erez'in yönettiği Iska, Metin Dağ'ın yönettiği KAF KAF, Berna Gençalp'in yönettiği Kim Mihri, Hazar Uyar'ın yönettiği Plaza Köylüleri ve Behçet Güleryüz'ün yönetmenliğini yaptığı Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı bu yıl Altın Portakal için yarışacak.
Yarışmanın jürisi ise yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel yönetmeni Elif Ergezen ve yönetmen Hilmi Etikan'dan oluştu.
KISA METRAJDA 12 FİLM YARIŞACAK
Altın Portakal'da, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 167 başvuru arasından 12 film seçildi.
Yılmaz Özdil'in yönettiği Aforoz, Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin birlikte yönettikleri Ben Tek Siz Hepiniz, Kasım Ördek'in yönettiği Birlikte, Yalnız, Yağmur Mısırlıoğlu'nun yönettiği Bugün Değil, Özgürcan Uzunyaşa'nın yönettiği Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada, Esme Madra'nın yönettiği Fırtına, Benhür Bolhava'nın yönettiği Koyun, Emre Birişmen'in yönettiği Kule, Turan Haste'nin yönettiği Rutubet, Charles Emir Richards'ın yönettiği Suriyeli Kozmonot, Deniz Telek'in yönettiği Suyu Bulandıran Kız ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun yönettikleri Tek Yön, Altın Portakal'da yarışacak.
Filmleri, oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan jüri değerlendirecek.
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