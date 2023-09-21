Ezgi Mola: Aklımızda birkaç isim var

"HERKES TAVSİYE VERİYOR"



Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, "Herkes tavsiye veriyor. Sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor. İlk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum" dedi.