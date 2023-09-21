Ezgi Mola: Aklımızda birkaç isim var
Mustafa Aksakallı ile evliliğini sürdüren ve şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Ezgi Mola, isim konusunda henüz karar vermediklerini ifade etti. Oyuncu, "Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Katıldığı bir lansmanda objektiflere yansıyan Ezgi Mola, basın mensuplarıyla sohbet etti. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Mola, heyecanlı olduğunu ifade etti.
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"HERKES TAVSİYE VERİYOR"
Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, "Herkes tavsiye veriyor. Sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor. İlk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum" dedi.
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"ONA SAYGI DUYMAM GEREKİYOR"
Bebek doğduktan sonra birlikte reklam filminde oynama fikrine sıcak bakmadığını söyleyen Ezgi Mola, "Ona saygı duymam gerekiyor. Onun adına karar vermek istemem. İleride, 'Bana neden böyle yaptın!' diyebilir. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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"İLK TEKMESİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Bebeğinin tekmelemeye başladığını dile getiren ünlü oyuncu, "20-25 gündür tekmeleriyle tanışmış oldum. İlk tekmesinde de çok şaşırdım. Bu yolculuğu onunla birlikte yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Birlikte eğleniyoruz" açıklamasını yaptı.
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Çocuğu için oda hazırlığı gibi bir durumun şu an söz konusu olmadığını belirten Mola, "Zaman içerisinde yapacağım. O konuda biraz rahatım. Psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum. Bu hepimiz için önemli" dedi.
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"MUSTAFA DÜNYANIN EN İYİ KALPLİ İNSANI"
Hamileliğin ilk günlerinde sürekli uyuduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Dinlenerek ve uyuyarak geçirdim ilk zamanları. Mustafa'nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı. (Gülüyor) Daha çok yanımda olmasını temenni ediyorum. Malumunuz yoğun çalışıyor... Şaka bir yana Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve çok iyi bir eş" şeklinde konuştu.
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"AKLIMIZDA BİRKAÇ İSİM VAR"
İsim konusunda henüz karar vermediklerini de ifade eden oyuncu "Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.