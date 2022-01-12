Sürpriz ikili!

Ezgi Karayel ile Önder Öztarhan aşk mı yaşıyor?

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel ile iş insanı Önder Öztarhan, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda kahve içen ikili, samimi sohbetleriyle dikkat çekti.

Öztarhan'ın cep telefonundan Karayel'e bir şeyler gösterdiği görüldü. Uzun süre mekanda oturan çift, muhabirlere ise aldırış etmedi.