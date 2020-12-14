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Kariyeri boyunca, Ajda Pekkan, Behzat Gerçeker, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Nil Karaibrahimgil gibi sanatçılarla sahne ve albüm kayıtlarında yer alan Ezgi Ayçe, son olarak geçtiğimiz ay sözü ve müziği kendisine ait olan “Derin Yemin” şarkısını yayınladı.

Müziğini global çapta da duyurmayı amaçlayan Ezgi Ayçe ile İstanbul’un en güzel tarihi manzaralarında, şarkının aranjesini de yapan Ali Tolga Demirtaş yönetmenliğinde akıllı telefon ile çekilen sözü müziği kendisine ait yeni şarkısı “Derin Yemin”i ve müzikal kariyerini konuştuk.

Geçtiğimiz ay yeni şarkınız “Derin Yemin” dinleyici ile buluştu. Şarkıyı yayınladıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

Şarkı ile ilgili geri dönüşlerden çok memnunum. Şu ana kadar Enbe Orkestrası ile seslendirdiğim “Yarım Sevda” ve sonrasında Serdar Ayyıldız’ın proje albümü için seslendirdiğim Sezen Aksu şarkısı “Ateşböceği” çok özel şarkılardı. Son şarkım Derin Yemin’in ben de yeri ayrı. Hem sound, hem de sözleri itibariyle gerçek bir aşk şarkısı. Yarım Sevda şarkısında Flamenko esintileri vardı, Ateşböceğinde deep house bir düzenleme yapmıştık. Derin Yemin ise pop ama içinde arabesk dokunuşlar var. Bizim melodilerimizin, nağmelerimizin daha fazla yer aldığı bir şarkı oldu.

Anne ve babanız müzik ögretmeni besteleriniz ve sözlerinizle ilgili yorumları oluyor mu?

Şarkılarımı ilk dinleyenler her zaman onlar oluyor. Bir şeyler yazdığımda ya da bestelediğimde ilk onlarla paylaşıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Annem biraz daha duygusal bakıyor, babamsa 'Bak, şurada böyle bi rşey yaparsan daha iyi olur' diye müzikal anlamda daha teknik yaklaşıyor ve önerilerde bulunuyor.

Müzikten önceki mesleğiniz Peyzaj mimarlığı. Ezgi Ayçe’nin kendi şarkılarının mimarı olma yolundaki serüveni nasıl başlıyor?

Ben müzikle büyüdüm. Artık kendi şarkılarımın mimarıyım. Ortaokul yıllarında annemin yönettiği korolarda, lise yıllarında ise babamın kurduğu lise orkestrasında bas gitar çalıp, şarkı söylüyordum. Küçük yaşlardan beri kendi şarkılarımı yazıyorum. Lisanstan mezun olduktan sonra yüksek lisans yaparken 3 yıl kadar çalıştım ama o işim de tam olarak Peyzaj Mimarlığı ile ilgili değildi, yine müzikle ilişkiliydi.

Dijital çağda şarkıcı ve besteci olmanın avantajları yada dezavantajları neler?

Çok fazla üretim var tabii ki. Spotify ve YouTube havuzunda kaybolacak çok fazla şarkı da var. Kendi rüştünü ispat edecek şarkılar da. Bu yeni hızlı dijital çağ ile birlikte hayatın her alanında, kendine özgü olan bir adım öne çıkacaktır.

Çalıştığınız birçok usta isim var. Bu deneyimlerde sizi en çok etkileyen ne oldu?

Ajda Pekkan, Behzat Gerçeker, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Nil Karaibrahimgil hepsi çok özel isimler. En uzun süre Ajda Pekkan ile çalıştım. Beni en çok etkileyen şey; çok çalıştıklarını görmek oldu. Hiçbiri boşuna orada değil, hayatlarının büyük bir kısmını çalışmakla ve kendi işlerinin her detayı ile ilgilenmekle geçirmişler ve hala öyleler. Onları izleyince gördüm ki çalışma şeklim onlarınkine çok benziyor.

Derin Yemin’in ardından yeni şarkı için hazırlıklar var mı?

Aslında pandemi döneminde kendimle baş başa kaldığım için üretimim daha fazla arttı. Derin Yemin’in ardından şimdi yine slow bir şarkı üzerinde çalışıyorum ama asıl sürprizleri yaz aylarına sakladım. Hareketli bir şarkı ile dinleyicimle buluşmak istiyorum.

Müzikle ilgili bundan sonraki hedefleriniz neler?

Daha yolun çok başındayım. Başlangıç için bile iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Hedefim en güzel duygularımı aktaran söz ve melodilerle, dünyaya hikayeler anlatan bir şarkıcı olmak.

Kendi şarkılarını yazan, güçlü sesi ve yorumculuğu ile Enbe Orkestrası’nın 2018 yılında yayınladığı albümünün çıkış parçası olan ve klibi Barcelona’da çekilen “Yarım Sevda” ile müzik dünyasına merhaba diyen Ezgi Ayçe, 2019 yılında Serdar Ayyıldız ile ortak bir çalışmaya imza atarak ve sözü müziği Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği” ile kısa sürede büyük ilgi görmüştü.