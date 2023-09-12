Ezgi Apartmanı soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı

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Kahramanmaraş'ın Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan, zemin artı 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. 2 kişinin sağ olarak çıktığı apartmanda 35 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada fenni mesul Mehmet Tekin tutuklanırken, müteahhit Yakup Aktaş yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları da zemin kattaki pastanede 6 yıl önce yapılan tadilat sırasında kolon kesildiği ve binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü.

Bu iddialar üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, yaptıkları incelemede pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST KALDILAR Sami Kervancıoğlu (solda) ve Mustafa Pekel Bunun üzerine pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (57) ve Mustafa Pekel (47) gözaltına alındı. Kervancıoğlu ve Pekel, savcılık sorgularında suçlamaları reddederek, "Biz kolon falan kesmedik, kolon kesme iddialarını reddediyoruz. Sadece dekoratif olarak bir döner merdiven vardı onu kaldırdık" dedi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

TÜM BELGELER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ Soruşturma devam ederken apartmanla ilgili toplanan tüm rapor, belge, numune, fotoğraf ve videolar, nihai rapor için bilirkişiye gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Şevket Ateş, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğretim Üyesi Safa Nayır tarafından oluşan bilirkişi, incelemeler sonunda rapor hazırladı. 48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları gibi yetersizlikler olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Statik proje incelendiğinde, alt zemin kat ve üst zemin kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun diğer kalıp planlarında olmadığı görülmüştür. İlgili kolon mimari projede de yer almamaktadır. Kervan Pastanesi'nin tadilat aşamasında bu kolonu kestiği iddia edilmektedir. 10 Mart 2023 tarihli bilirkişi raporunda fretli kolonun kesildiği ifade edilmektedir.

KOLONUN VE DONATILARININ KESİLDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR Dosyadaki fotoğraflar incelendiğinde, fretli kolonun ve donatılarının kesildiği kanaatine varılmıştır. Dosyadaki fotoğraflar ve projeler incelendiğinde alt zemin kat ile üst zemin kat arasında 8 aksı üzerinde ve C-F aksları arasında bulunan perde duvarların yapılmadığı tespit edilmiştir. Dosyadaki belge ve fotoğraflardan, Kervan Pastanesi'nin servis amaçlı kullandığı asansör için +0.30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı ve havalandırma için perde duvarlarda boşluklar açtığı görülmektedir. Analizler sonucunda radye temelin donatı alanı açısından çoğunlukla yeterli olduğu ancak temel kirişlerinin donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu belirlenmiştir. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi'nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurludur."

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI 7 kişilik bilirkişi tarafından hazırlanan bu rapor Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporu inceleyen soruşturma savcısı, kolluk kuvvetlerinden Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in adliyeye getirilmesini istedi. Ancak Kervancıoğlu ve Pekel adreslerinde bulunamadı, cep telefonlarına da ulaşılamadı. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Dün akşam saatlerinde talebi değerlendiren nöbetçi sulha ceza hakimliği, Kervancıoğlu ve Pekel hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Polis ve jandarma ekiplerince aranan şüpheliler, yakalandıklarında cezaevine teslim edilecekler.