Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Eyyamı Bahur'da hava kaç derece olacak?

2023 yaz mevsiminin hatırı sayılır bir sıcaklıkla geçtiği ülkemiz, bu kez Eyyamı Bahur sıcakları karşı karşıya. Uzmanların ciddi uyarılarda bulunduğu konuya ilişkin yurt genelindeki binlerce vatandaş; Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...