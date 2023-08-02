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        Haberler Gündem Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı?

        Eyyam-ı bahur ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı?

        Temmuz ve Ağustos aylarında adını sıkça duyduğumuz halk arasında Afrika sıcakları adıyla da bilinen eyyam-ı bahur yurt genelinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Türkiye genelinde bazı illerde sıcaklık rekorları kırılırken, eyyam-ı bahur sıcakları hakkında araştırılmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, "Eyyam-ı bahur ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı?" İşte eyyam-ı bahur sıcakları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 22:35
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        • 1

          Yaz mevsiminin en sıcak anlarını yaşadığımız bu günlerde uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine girilmeye başlandığını vurguluyor. Çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcakları her gün etkisini artırmaya devam ediyor. Peki, "Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı?" İşte eyyam-ı bahur sıcakları hakkında tüm detaylar...

        • 2

          EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE DEMEK?

          Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri için söyleniyor.

          Her iki yarımkürede de yaşanan eyyam ı bahur, Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına oluyor.

          Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı’nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi…) Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

        • 3

          Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

        • 4

          EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BİTECEK?

          Türkiye, 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları olarak da bilinen yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyamı bahur"un etkisine girdi.

          Meteoroloji uzmanlarına göre, eyyamı bahur sıcaklarının 1 hafta kadar sürmesi bekleniyor.

        • 5

          EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

          -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

          -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

          -Bol su içmeli

          -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

          -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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