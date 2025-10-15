Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncuları: Eyvah Eyvah filminin konusu nedir?
Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı Eyvah Eyvah filmi, 15 Ekim Perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 2010 yılında birçok ödüle layık görülen filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Eyvah Eyvah filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Eyvah Eyvah, serinin ilk filmiyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Eyvah Eyvah filmi ilgi çekici senaryosu ve oyuncu kadrosu ile BKM Film imzası taşımaktadır. Peki, "Eyvah Eyvah filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?" İşte detaylar...
EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?
Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.
EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
