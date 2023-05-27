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Eyüpsultan Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen, 28 Mayıs Pazar günü 190 bin 736 sandıkta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Megakent İstanbul’da kurulacak 30 bin 802 sandıkta ise 11 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. İşte Eyüpsultan Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarında son durum…

Giriş: 27.05.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinin ardından araştırılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre; 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 ve İstanbul’da ise 11 milyon 350 bin 971 seçmen bulunuyordu. Seçimde salt çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu, seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Habertürk üzerinden açıklanacak. İşte 2023 Eyüpsultan Seçim Sonuçları…

  • EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Eyüpsultan Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Eyüpsultan Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • EYÜPSULTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Eyüpsultan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Eyüpsultan Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Eyüpsultan Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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