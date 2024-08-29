Eyüpsultan'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
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Eyüpsultan'da ormanlık alan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.
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Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.
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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.