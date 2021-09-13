Eyüpsultan'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta 2 katlı müstakil evin ikinci katında çamaşır makinesinin elektrik tesisatında yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek evin çatı katına da sirayet etti.

Yangını fark eden ev sakinleri, binayı boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.