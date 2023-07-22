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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da iki farkla noktada yangın

        Eyüpsultan'da iki farkla noktada yangın

        Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:08
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        Eyüpsultan'da iki farkla noktada yangın
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        İlk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

        Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yandı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü.

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