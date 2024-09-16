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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da düğün salonunda patlayıcı madde paniği | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da düğün salonunda patlayıcı madde paniği

        İstanbul Eyüpsultan'da motosikletle gelen şüpheliler, düğün salonuna patlayıcı madde attıktan sonra çevreye ateş açarak kaçtılar. Düğün programı sırasında yaşanan saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:53
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        Düğün salonunda patlayıcı madde paniği
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        Olay, dün saat 22.40 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

        İddiaya göre, oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.

        DHA'nın haberine göre; salonda meydana gelen patlamanın ardından büyük korku yaşanırken, şüpheliler çevreye silahla ateş açarak motosikletle kaçtı.

        DÜĞÜNE KATILANLAR PANİK YAŞADI

        Patlamanın ardından iki katlı düğün salonunun üst katında düğüne katılanlar panikle salonu terk etti. Patlamanın salonun boş olan katında gerçekleşmesi nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube'ye bağlı ekipler ve bomba uzmanları patlayıcı maddenin türü ile ilgili inceleme yaparken, diğer ekipler de çevreye geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun süre düğün salonunda inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Eyüpsultan
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