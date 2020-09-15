Eyüpsultan'da devrilen mıcır yüklü kamyon trafiğe neden oldu.

AA

Edinilen bilgiye göre Hasdal-Kemerburgaz yolu Göktürk yönünde, S.E. yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak devrildi. Kazada, S.E. kolundan hafif bir şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Göktürk yönünde trafik oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridine alarak, trafiği tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri ise S.E'nin tedavisini olay yerine yaptı.

Belediye ekipleri de devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen kamyonun kaza yerinden kaldırılmasıyla Göktürk istikametine tek yönden verilen trafik akışı normale döndü.