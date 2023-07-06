İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yukarıya fışkıran suyu keserek, arızaya müdahale etti. Ekiplerin tamir çalışmaları sürerken, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (Fotoğraf: DHA)

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Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, "Su fışkırmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese taktım, kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı bayağı hasar aldı. Sonra arabayı suyun gelmeyeceği yere çektim. İSKİ'den arkadaşlar gelip suyu kestiler" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)