Eyüpsultan'da boru patladı, su metrelerce fışkırdı: Cip hasar gördü
İstanbul Eyüpsultan'da patlayan borudan fışkıran su, metrelerce fışkırdı. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen cipte hasar oluştu. Aracın sahibi, "Su fışkırmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı" dedi
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy'deki Atatürk Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında su borusu patladı. (Fotoğraf: DHA)
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Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırdı. (Fotoğraf: DHA)
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Cadde üzerinde aracıyla ilerleyen Faruk Seyithanoğlu, trafik lambasında kırmızı ışık yanınca beklemeye başladı. (Fotoğraf: DHA)
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Bu sırada yolun altından geçen su borusu patladı. Seyithanoğlu, fışkıran sular nedeniyle aracı birden havalanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücünün geriye aldığı aracın ön kısmı büyük çapta hasar gördü. (Fotoğraf: DHA)
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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yukarıya fışkıran suyu keserek, arızaya müdahale etti. Ekiplerin tamir çalışmaları sürerken, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (Fotoğraf: DHA)
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Faruk Seyithanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklarda beklerken birden alttan gelen sesleri duyduğunu söyledi. (Fotoğraf: İHA)
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Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, "Su fışkırmaya başladı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese taktım, kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı bayağı hasar aldı. Sonra arabayı suyun gelmeyeceği yere çektim. İSKİ'den arkadaşlar gelip suyu kestiler" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)