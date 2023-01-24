Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında

İHA

İstanbul'da, Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni aşevi hizmete girdi. Hem mimari açıdan hem de iç donanım olarak daha modern ve daha işlevsel olarak yapılan yeni aşevinde 35 personel görev yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Aşevi'nde her gün 3 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek sunuluyor. Hazırlanan 3 bin sıcak yemeğin bin 500 adedi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, diğer kısım yemek saatinde belediye bünyesinde görevli personele veriliyor.

Günlük yemek menüsü aşevi ve personel olarak iki ayrı şekilde hazırlanıyor. Aşevi menüsü, 65 yaş üstü vatandaşlara da hizmet verildiği için, özel olarak hazırlanıyor. Aşevi çalışanları, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara öğle ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Yeni aşevinde doğrama, pişirme, paketleme ve dağıtım bölümleri bulunuyor. Ayrıca gıda ürünlerini saklamak amacıyla 2 adet-18 derecelik soğuk hava dolabı ve 3 adet +4 soğuk hava dolabı mevcut.