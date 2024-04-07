Eyüpsporlu Uğur Demirok: Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

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Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Altay’ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur Demirok, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sahaya inerek takım arkadaşları ve teknik heyetle coşkuyu paylaştı.

Eflatun-sarılıların iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Demirok, “İnanılmaz bir duygu, 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının Süper Lig’e çıkmasında katkılarımız oldu. Tarif edilemez bir gün. Daha önce birçok güzel anılar yaşadık ama bu bambaşka olacak. Başta Arda hocam olmak üzere, Murat başkanım ve Fatih başkanımın desteği, mücadelesi, takımın mücadelesi, gerçekten Eyüpspor’da bir aile ortamı vardı. Bunun sonucunu 5 hafta kala şampiyonlukla aldık. İnşallah Süper Lig’de önce kalıcı, daha sonra hedefleri olan bir takım olarak hem Eyüpspor olarak hem de Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARDA HOCA GELDİĞİ İLK GÜNDEN BERİ BİZE AİLE VE TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ" Teknik Direktör Arda Turan’ın anlayışı ile takım içerisinde iyi bir birliktelik sağlandığını belirten 35 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Bir aile ortamı var ve bunu sahaya yansıtan bir takım görüntüsündeydik. Arda hoca ilk geldiği günden beri aile vurgusunu, oynayan oynamayan oyuncunun bir olduğunu, takım olduğumuzu bize gösterdi. Bence şampiyonluğun en büyük anahtarı buydu. Herkes de buna inandı, Arda hocamın taktiğine, insanlığına, kişiliğine o bize sahip çıktığı gibi takım olarak da biz sahip çıktık. Bütün her şey ortak bir noktada buluştuğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Biz de bunu sağladık. " şeklinde konuştu.