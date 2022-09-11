Eyüpspor tek golle kazandı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi maçı 1-0 kazandı.

Eyüpspor'un golü 18. dakikada Uüur Demirok penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Ezeh kırmızı kart gördü.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Eyüpspor puanını 10'a çıkardı. Bu sezon 5 maçta 4 beraberlik alan Adanaspor ise 4 puanda kaldı.