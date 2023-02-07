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Eyüpspor'dan depremzedeler için 10 milyon TL bağış

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, depremzedeler için 10 milyon TL bağışta bulundu

Giriş: 07.02.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpspor'dan depremzedeler için 10 milyon TL bağış
İHA

Eyüpspor depremzedeler için 10 milyon TL bağışta bulundu.

Eyüpspor, sosyal medya hesabından 10 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklayarak şu ifadeler yer verdi:
"Ülkemizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız şu günlerde Eyüpspor camiası olarak biz de bu büyük acıyı yüreğimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Biliyoruz gidenler geri gelmeyecek ama kalanlar için bizde tüm gücümüzle umut olmaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin tek yürek olduğu şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yardım kampanyasına; Eyüpspor Kulübü'müzün yönetim kurulu, teknik heyeti, çalışanları, sporcular ve taraftarları olarak ilk aşamada 10 milyon TL bağışta bulunarak deprem bölgesine elimizi uzatıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapacağız da... Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza da sağlık ve umut diliyoruz."

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