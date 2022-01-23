Eyüpspor - Bursaspor maçına kar engeli

Spor Toto 1. Lig'deki Eyüpspor - Bursaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın saat 19:00'a ertelendi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."