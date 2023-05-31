Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off 1. turunda 5. basamaktaki Sakaryaspor ile eşleşen Eyüpspor, deplasmanda oynadığı, normal süresi 0-0 biten mücadelede, Alpaslan Öztürk'ün 120+2. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Bodrumspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık sonuçla 3 puanı almıştı.