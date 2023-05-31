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Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI YAYIN

Eyüpspor - Bodrumspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 31.05.2023 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI YAYIN izle TRT Spor! TFF 1. Lig yarı final Eyüpspor Bodrumspor canlı izle HD link! Eyüp Bodrumspor ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Eyüp Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT Spor / beIN SPORTS 2

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Recep Niyaz, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Mustafa Pektemek, Babel

Bodrumspor: Diogo, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Gökdeniz Bayrakdar, Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer, Celal Dumanlı

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off 1. turunda 5. basamaktaki Sakaryaspor ile eşleşen Eyüpspor, deplasmanda oynadığı, normal süresi 0-0 biten mücadelede, Alpaslan Öztürk'ün 120+2. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde eksik isim bulunmuyor.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Bodrumspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık sonuçla 3 puanı almıştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

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