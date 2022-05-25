Eyüpspor Bandırmaspor maçı için artık nefesler tutuldu. TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan Eyüpspor ve 5. sırada bitiren Bandırmaspor, rövanş maçı öncesi avantajı ele geçirmek istiyor. İşte merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

EYÜPSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor Bandırmaspor maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve TRTSpor, beIN Sports1 ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Çağlar, Oğulcan, Ahmet, Pa Dibba, Gerson Rodriguez, Thill, Kemal, Bülent, Taşkın, Mezague, Cenk Ahmet

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Allyson, Lokman, Caner, Kerim, Mehmet, Landel, Levent, Beykan, Keny

