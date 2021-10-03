Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Muhammed Akarslan (D. 58 Bogdan Stancu), Kozulj (Dk. 58 Timur Temeltaş), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Musah Muhammed), Gökcan Kaya (Dk. 62 Enes Keskin), Dibba, Umut Bulut (Dk. 82 Mete Kaan Demir)

Manisa: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Erhan Kara, Kubilay Aktaş (Dk. 74 Hakan Barış), Sousa (Dk. 64 Gakpa), Kouter, Tabekou (Dk. 73 Anıl Koç), Sertaç Çam (Dk. 90+3 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 64 Okan Eken)

Goller: Dk. 20 Umut Bulut, Dk. 59 Stancu, Dk. 90 Enes Keskin (Eyüpspor), Dk. 32 Erhan Kara, Dk. 36 Sousa (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kubilay Aktaş, Dk. 51 Kouter, Dk. 58 Mehmet Yılmaz, Dk. 75 Erhan Kara, Dk. 90+1 Okan Eken (Manisa), Dk. 33 Bülent Uzun, 90+2 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)