Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Mert Bulut

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 60 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Enes Keskin (Dk. 89 Gökcan Kaya), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 89 Cenk Ahmet Alkılıç), Dibba (Dk. 89 Stancu), Umut Bulut (Dk. 73 Erencan Yardımcı)

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 80 İbrahim Has), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Aykut Çeviker), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Onat Kutay Kurt), Safa Kınalı (Dk. 66 Anıl Başaran), Valente

Goller: Dk. 51 Umut Bulut, Dk. 56 Dibba (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 68 Diack (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yendi.