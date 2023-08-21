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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Eyüpspor: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Caner Erkin mücadelede 1 gol 1 asist yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 23:31
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        Caner Erkin yıldızlaştı, Eyüpspor kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

        Eyüpspor'un gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Caner Erkin ilk golün de asistini yaptı.

        Kocaelispor'da Yusuf Emre Gültekin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu galibiyetin ardından Eyüpspor 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kocaelispor henüz puanla tanışamadı.

        1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, Altay'ı ağırlayacak.

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