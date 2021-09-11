MAÇTAN DAKİKALAR

45+1. dakikada Darri’den aldığı pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer’in vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+3. dakikada Taşkın’ın pasında Bekir’in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Stachowiak’ın sırtına çarparak kornere gitti.

56. dakikada Cenk Ahmet’in ceza sahası sağ çaprazında buluştuğu topu soluna çekerek yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.

57. dakikada Mustafa’nın sol kanattan ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Ömer Şişmanoğlu’nun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-1

90+5. dakikada ceza sahasın içinde Bülent Uzun'un Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada beyaz noktaya gelen Muğdat, ağları sarstı. 0-2