Eyüp Sultan’da iş yeri yangını

AA

Eyüp Sultan Meydanında bulunan bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Baca kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatı kısmına da sirayet etti.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.