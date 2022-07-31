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EYT'DE YENİ GELİŞMELER: Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 2022 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve son durum ne? EYT kimleri kapsayacak?

EYT'de yeni gelişme: Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 2022 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Çalışma Grubu kurulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT son durum açıklaması geldi. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, önümüzdeki günlerde çalışmanın tamamlanacağını dile getirdi. İşte, EYT'de masadaki formüller...

31.07.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son durum ve bugünkü gelişmeler, milyonlarca emekli adayı tarafından yakından takip ediliyor. Prim ödemeleri ve sigortalılık vaktini dolduran, 1999 yılında çıkarılan düzenleme nedeniyle yaş şartına takılan milyonlarca vatandaşın gündeminde "2022 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" sorusu yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile farklı formüller üzerinde durulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Çalışma Grubu kurulduğunun müjdesini veren Bakan Bilgin ""Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım" ifadelerini kullandı. İşte, EYT son dakika gelişmeleri ve Bakan Bilgin'in açıklaması...

  • BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI "ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım." dedi.

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

  • EYT SON DURUM NE?

    Memurların heyecanlı beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından sözleşmelei memurlar meselesi ve EYT düzenleemisi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelilkli gündemi arasında bulunan EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Bilgin açıklamasında Çalışma Grubu kurulduğunun müjdesini verdi.  

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklaması şu şekilde; 

    "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları ile emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emeklilik umudu arttı. Çeşitli formüller konuşulmaya başlandı. EYT konusunda muhalefet milletvekillerince TBMM’ye sunulmuş kanun teklifleri de bulunuyor.

    EYT’liler, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan kişilerden oluşuyor. Emeklilikte yaş koşulu getirerek emeklilik yaşını kademeli olarak artıran 4447 Sayılı Kanun 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girdiği için, bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar EYT kapsamında yer almıyor.

    4447 Sayılı Kanun’dan önce normal emeklilik için sadece sigortalılık süresi ve prim günü koşulu aranıyordu. 5000 prim gününü doldurmak şartıyla kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ile emekli olabiliyordu. “Sigortalılık süresi”, sigortalı çalışmaya başlama tarihi ile emekli olunan tarih arasında geçen fiilen çalışılsın veya çalışılmasın toplam süreyi ifade ediyor. Örneğin 1 Ocak 1985 tarihinde çalışmaya başlayan bir kadın 5000 prim gününü doldurmuşsa 1 Ocak 2005’te, erkek ise 1 Ocak 2012 tarihinde emekli olabiliyordu. Yaşlarının kaç olduğuna bakılmıyordu.

    Prim günü 5000’den az 3600 günden fazla olan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekliliğe hak kazanıyordu. Bunlar da kısmi aylıkla emekli oluyorlardı. İşte, Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi...

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