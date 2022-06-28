OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.



OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.