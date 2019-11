EYT'de son durum ne? sorusu gözü kulağı gelecek haberde olan vatandaşlar tarafından soruluyor. En son geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir EYT açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT için verdiği talimat heyecan yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, EYT ile ilgili bütçe sorusuna yanıt verdi. Muhalefet partilerinin Meclis gündemine taşıdığı EYT'liler bu sene de TBMM'nin gündeminde yer almayı bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son gelişmeler şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

EYT'YE 2020 BÜTÇESİNDEN PAY AYRILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” dedi.

EYT'DE SON DURUM NE?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre bu sene de Meclis'in gündeminde EYT olacak. Geçen yıl yaz tatilinde CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri EYT ile ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sunmuştu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde idi.

HDP’nin de destek vereceğini açıkladığı tekliflerin gündeme alınması aşamasında görüş birliği sağlanamadı. MHP, bu konuda AK Parti ile birlikte hareket etme kararı aldı. Ancak, yasama yılı boyunca muhalefet partileri gerek Plan Bütçe Komisyonu’nda, gerekse TBMM Genel Kurulu’nda hemen her fırsatta önergeler vererek torba kanunlara bu yönde ekleme yapmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT’liler bu yıl da Meclis’e kulak verecek. Vedat Bilgin’in her ne kadar, konu çok geniş ve homojen olmayan kesimleri ilgilendirdiği için uzun soluklu bir çalışmanın henüz başında olduklarını belirtmesine rağmen, EYT’liler Meclis’ten gelecek haberleri bekleyecek.

EYT İÇİN FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'lilerin çözümü için gündeme Finlandiya modeli gelmişti. EYT'lilerin pek sıcak bakmadığı modelde, her eksik yıl için belli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu model ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.