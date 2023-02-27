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EYT SON DURUM/DAKİKA: Kritik tarih yaklaşıyor, gözler TBMM'de! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, ertelendi mi ve iptal mi edildi?

EYT son durum: Kritik tarih yaklaşıyor! EYT ne zaman çıkacak?

EYT'de son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem sebebiyle çalışmalarına ara vermişti. Verilen üç haftalık ara sonrasında çalışmalara başlanırken gözler EYT düzenlemesine çevrildi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenlemenin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) yasa teklifi olması bekleniyor. İşte EYT son durum ile bugün yaşanan son gelişmeler...

Giriş: 27.02.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bir süreliğine ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyordu. Tüm Türkiye'de üst üste yaşanan deprem felakatinin sonrasında Meclis çalışmalarının ertelenmesiyle "2023 EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ve son durum ne?  soruları gündeme geldi. EYT yasası için gözler 28 Şubat'a çevrildi. İşte EYT'de son dakika gelişmeleri...

  • EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

  • EYT'DE SON DURUM: ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

    Buna göre; Meclis'in 28 Şubat 2023 Salı günü açılması bekleniyor.

  • GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

    AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00'te açılacak Genel Kurul'un "ilk gündem maddelerinden biri" olması bekleniyor.

    Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

  • EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

    Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

    Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

  • İLK ETAPTA 2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

    Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını ilerleyen tarihlerde dolduracaklarla birlikte EYT düzenlemesiyle emekli olacakların sayısı, 4 milyon 800 bin kişiyi bulacak.

  • EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

  • EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

  • EYT ŞARTLARI NELER?

    EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

    Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

  • EYT'DEN SONRA SIRA BORÇ YAPILANDIRMADA

    Meclis Genel Kurulu'nda, EYT düzenlemesinden sonra vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

  • Siyasi partilerin grup toplantılarının da yapılacağı yeni haftada, depremle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması da planlanıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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