OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.

EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

Orada da (EYT) çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.