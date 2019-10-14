Emeklilikte Yaşa Yakılanlar son durum gelişmeleri haberimizde...EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar büyük bir heyecanla erken emekli olabilmenin umudunu yaşıyor. 5 milyona aşkın vatandaş sendikalar aracılığıyla hükümete seslenmiş ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etmişti. AK Parti tarafından yapılan açıklamanın ardından ise EYT'lileri sevindirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR!

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Açıklama AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin soruları üzerine geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 3-4 model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Detaylarının paylaşılmadığı kampta, çalışmanın önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. İstişare kampında, en çok soru da Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’a yöneltildi.

EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DURUM NE OLDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre bu sene de Meclis'in gündeminde EYT olacak. Geçen yıl yaz tatilinde CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri EYT ile ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sunmuştu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde idi.

HDP’nin de destek vereceğini açıkladığı tekliflerin gündeme alınması aşamasında görüş birliği sağlanamadı. MHP, bu konuda AK Parti ile birlikte hareket etme kararı aldı. Ancak, yasama yılı boyunca muhalefet partileri gerek Plan Bütçe Komisyonu’nda, gerekse TBMM Genel Kurulu’nda hemen her fırsatta önergeler vererek torba kanunlara bu yönde ekleme yapmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT’liler bu yıl da Meclis’e kulak verecek. Vedat Bilgin’in her ne kadar, konu çok geniş ve homojen olmayan kesimleri ilgilendirdiği için uzun soluklu bir çalışmanın henüz başında olduklarını belirtmesine rağmen, EYT’liler Meclis’ten gelecek haberleri bekleyecek.

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.