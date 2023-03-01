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EYT SON DURUM: MeclisTen geçti, EYT Beştepe yolunda! EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT'de son durum! Meclis süreci tamamlandı, gözler Beştepe'de!

EYT'de son durum geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından başvuruda bulunacak çalışanlar tarafından merakla araştırılıyor. Düzenlemede Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilse dehenüz yasalaşmadı. Peki, EYT ne zaman yasalaşır? İşte Beştepe yolundaki EYT düzenlemesinde son durum...

Giriş: 01.03.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. 4 maddelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ise henüz yasalaşmadı. EYT'nin yasalaşma süreci ise devam ediyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT'de son durum...

  • EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI

    EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

    EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

    TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Düzenleme Cyumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazate'de yayınlanmasının ardından kabul edilecek.

  • EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

    EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği belirtilirken düzenlemenin en geç yarına kadar yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

    EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aynı hafta içinde yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor.

  • EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    EYT ile iligli yaptığı açıklamada detaylara değinen AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    - 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin.

    - Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip.

    - Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

  •  EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

    Ancak hemen belirtmek gerekirse bu tarih EYT düzenlemesinin Şubat ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasına göre yapılmıştı. Görüşemeler ertelendiği için yüksek ihtimalle maaşların ödeme tarihinin de Nisan ayına sarkması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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