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EYT SON DURUM | Gözler Kabine'de! Bakan Bilgin'den son dakika EYT yaş şartı açıklaması: İhtimal dahilinde!

EYT'de gözler Kabine'de! EYT yaş şartı kalkacak mı? İşte detaylar

EYT düzenlemesinde gözler bugün gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de yaş şartıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunup düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyleyip bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na işaret etti. İte EYT'de son gelişmeler.

Giriş: 26.12.2022 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT'de son durum... EYT düzenlemesinde gözler bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda EYT'nin değerlendirilmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Peki, EYT'de yaş şartı kalkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte Bakan Bilgn'in son açıklamaları ve EYT'yle ilgili detaylar...

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE YAŞ ŞARTI AÇIKLAMSI: GÖZLER KABİNE'DE

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "EYT'de yaş konusu henüz netlik kazanmadı, düzenleme 2023 öncesinde Meclis'e sunulmuş olur" diye konuştu. EYT'yle ilgili değerlendirmelere devam eden  Bakan Bilgin, yaş şartı sınırlamasının getirilme ihtimaline ilişkin, "Son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak." dedi.

  • ERDOĞAN: 2023'E MASAMIZDAN EYT'Yİ KALDIRARAK GİRECEĞİZ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

  • FUAT OKTAY DA TARİH VERMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız" demişti. Ancak Meclis'in tatile girmesiyle düzenleme 2023 yılına kalmış oldu.

  • MECLİS TATİLE GİRDİ, EYT 2023' KALDI

    Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı.

    Muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

    EYT düzenlemesi Meclis tatiline takıldı. Yıl sonuna kadar geçmesi beklenen düzenleme TBMM'nin tatile girmesiyle önümüzdeki yılın ilk günlerine kaldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemsinde gündeme gelen kadınlar için 48, erkekler için 50 yaş şartı kalkacak mı? İşte EYT'de tüm emrak edilen detaylar...

  • EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için, söz konusu düzenleme bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülecek.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE YAŞ SINIRI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

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    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

  • Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

     

  • PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMİYOR

    Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.

     

  • STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

  • EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.

    EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

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