EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursa da yapılan düzenleme ile yaş şartını doldurmadıklarından emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Bu tanımlamaya uyan kişilere EYT'li deniyor.

Bu kapsamda bakıldığında EYT'li grubunu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalı kişiler oluşturuyor.