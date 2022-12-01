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EYT SON DURUM | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT talimatı! EYT ne zaman çıkacak, prim ve sigorta gün sayısı

EYT'de sona yaklaşıldı! Beştepe'den kritik EYT talimatı

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor. AK Parti'den düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihle ilgili açıklama geldi. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teklif üzerinde çalışma talimatı geldi.

Giriş: 01.12.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklışıldı. AK Parti'den EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarihle ilgili açıklama gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT başvuru şartları ile ilgili detaylar..

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? 

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

     

    Akbaşoğlu, merak edilen 'EYT ve sözleşmeli personel' gündemiyle ilgili konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

  • EYT İÇİN BEŞTEPE'DEN TALİMAT

    EYT'lilere ilişkin konulara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda EYT ile ilgili iki Bakan'ın birlikte çalışma yapmasıyla ilgili talimat geldi.

  • ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI EYT'DE YER ALACAK MI?

    Askerlik prim borçlanmasının EYT'de yer alıp almayacağı net değil. Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için prim gün sayıları neteşti. Ancak askerlik borçlanmasının EYT'den önce yapılması ve EYT'de bu borçlanmanın yer almaması halinde SGK'dan ödenen borçlanmanın geri alınma hakkı var. Yani askerlik prim borçlanması EYT kapsamında yer almazsa düzenlemeden yararlanacak sigortalılar ödedikleri borçlanma tutarını geri tahakuk edebilecekler.

  • STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak

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