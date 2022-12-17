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EYT SON DURUM: Açıklamalar peş peşe geldi! "EYT düzenlemesini bu ay tamamlayacağız" 2022 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve yaş sınırı olacak mı?

EYT'de peş peşe son dakika açıklamaları geldi: "EYT düzenlemesini bu ay tamamlayacağız"

EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz." ifadelerini kullanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik sorunların çözüldüğünü dile getirdi. EYT son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan geldi. Oktay, EYT düzenlemesinin bu ay tamamlaNacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. İşte, 2022 EYT son durum...

Giriş: 17.12.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT şartları, kapsamı ve son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamalayanların kapsamına girdiği EYT yasası son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş şartı sınırı gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi işaret etti. İşte, EYT son durum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Fuat Oktay'ın konuya ilişkin açıklamaları...

  • "EYT DÜZENLEMESİNİ BU AY TAMAMLAYACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT yasasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

  • 'TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ligili düzenlemede kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Bilgin "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Aralık Salı günü Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. "Öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız, olay bu" şeklinde diye konuştu.

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT konusunda çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Bilgin "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" dedi.

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