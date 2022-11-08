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EYT SON DURUM 8 Kasım 2022 | Bakan Bilgin'den EYT son dakika açıklaması: EYT şartları neler, staj sayılacak mı, ne zaman çıkacak?

EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası açıklamaları

EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için çalışmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'nin ne zaman çıkacağına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. İşte EYT son durum açıklamaları ile konuya dair detaylar...

Giriş: 08.11.2022 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun bir süreden beri yasalaşması beklenen EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT çıkış tarihine ilişkin konuşurken; Bakan Bilgin'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte EYT son durum açıklamaları...

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

    Bakan Bilgin, geçici taşeron ve emeklilikle yaşa takılanlar (EYT) konularına ilişkin "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu. 

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE STAJ BAŞLANGICI AÇIKLAMASI

    Bakan Vedat Bilgin daha önce yaptığı konuşmada staj başlangıcına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

  • TİSK'TEN TEŞVİK TALEBİ

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Ancak konuyla iligli düzenlemede değşikliğe gidilip gidilmeyeceği henüz belli değil.  İşte TİSK Başkanı'nın açıklasası şu şekilde:

    "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz." 

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