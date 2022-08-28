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EYT son dakika haberleri bugün 28 Ağustos 2022: Bakan Bilgin EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı, şartları neler?

Bakan Bilgin EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT son durum, emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde yaş koşuluna takılan milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için farklı formüller üzerinde durulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin büyük bir heyecanla beklenilen EYT yasasının meclise geleceği tarihi duyurdu. İşte, 2022 Bakan Bilgin'in açıklaması ve EYT son dakika gelişmeleri...

28.08.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son dakika haberleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Bir süredir Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde durulurken Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan fakat yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar "EYT ne zaman çıkacak, şartları ne ve hangi meslekleri kapsayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bakan Bilgin'in EYT son durum açıklaması ve Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıkladığı 5 senaryo...

  • BAKAN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI 

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

  • "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

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