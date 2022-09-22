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EYT SON DAKİKA: Vedat Bilgin EYT açıklaması! 2022 EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için öne çıkan tarih

Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 2022 EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için öne çıkan tarih...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili süreç devam ederken, yaklaşık 5 milyonun üzerindeki emekli adayı EYT'nin çıkacağı tarihi bekliyor. Masada sadece Türkiye modelinin olduğunu belirten Bakan Bilgin, EYT yasası için Aralık ayını işaret etti. İşte, 2022 EYT son dakika gelişmeleri...

22.09.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek." açıklamasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin yeni açıklamada bulundu. Milyonlarca vatandaş için emeklilik yolunu açacak düzenlemeyle ilgili olarak "EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Vedat Bilgin EYT açıklaması ve düzenlemede son durum...

  • VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti tarihinin en yüksek artışıyla artırdık, şimdi aralıkta da artış yapacağız. Emeklilikte farklılaşmayı da sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • EYT'DE ASGARİ ÜCRET DETAYI: İLK MAAŞLAR ŞUBAT'TA!

    Ekim ayı itibarıyla başlayacak bütçe görüşmelerinin Aralık ayında belli olması beklenirken asgari ücret zam görüşmeleri de başlayacak. 2023 Asgari ücret zammı için Ocak ayı işaret edilirken EYT'lilerin Şubat ayında ilk maaşları alması bekleniyor.

  • "EYT SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT son durum hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” idadelerini kullandı.

  • BAKAN NEBATİ'DEN EYT SON DURUM AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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