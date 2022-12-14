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EYT SON DAKİKA: Sona gelindi, gözler ay sonunda! Cumhurbaşkanı ve Bakan Bilgin'den açıklamalar: EYT son durum nedir, yaş sınırı kalktı mı?

EYT'de sona gelindi! Gözler ay sonuna çevrildi!

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar EYT son durum gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız." açıklamasının ardından heyecan artmıştı. EYT son dakika açıklaması Bakan Veda Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin teknik sorunların çözüldüğünü duyurdu. İşte EYT şartları, yaş şartı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili son durum....

Giriş: 14.12.2022 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hükümet kanadından EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak bugün yaptığı açıklamada EYT'de kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkmenistan ziyareti öncesi EYT'nin ne zaman çıkacağına ilişkin konuştu. İşte Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT) yasasında son durum...

  • 'TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ligili düzenlemede kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Bilgin "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Aralık Salı günü Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. "Öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız, olay bu" şeklinde diye konuştu.

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT konusunda çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Bilgin "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" dedi.

  • 'ÇOK HIZLI ÇALIŞIYORUZ'

    Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz.

    İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

  • EYT'DE YAŞ ŞARTI 

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) kadınlarda 48 veya 50, erkeklerde 50 veya 52 şeklinde yaş sınırı getirileceğine ilişkin haberler konusuna Bakan Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, milletvekillerinin yaş sınırı ile ilgili ısrarlı soruları üzerine de “Bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceğiz. Bir karar açıklama beklentisi doğru beklenti değil. Zaten 15-20 gün içinde Meclise intikal edecek” diye konuştu.

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