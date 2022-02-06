Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve son durum nedir? İşte ayrıntılar...

Çalışmalarda erkelerin 55, kadınların ise 50 yaşında emekli olması öngörülüyor. Yeni planın detayları ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması...