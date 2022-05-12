Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

EYT son dakika bugün: 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, gelişmeler neler, Meclis'te hazır mı ve kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri bugün: 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar gözünü hükümet kanadından gelecek müjdeli habere çevirirken "EYT yasası ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını arıyor.1999 öncesi öncesinde sigorta girişi bulunan emekli adayları EYT için TBMM'den çıkacak karara odaklandı. Peki EYT ne zaman çıkacak, son durum nedir ve kimleri kapsıyor. İşte EYT hakkında merak edilenler...

12.05.2022 - 10:11 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Sigorta primlerini tamamlayan yaşa takılan vatandaşlar 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir ve kimleri kapsıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. EYT'yi bekleyenler için geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte EYT'deki son gelişmeler...

  • EYT SON DURUM AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'dan EYT açıklaması: "EYT 1994 yılındaki bir kanunla ortaya çıktı. 56. veya 57. hükümet döneminde ortaya çıkan bir konu. Yaşar Okuyan döneminde yapılan bir düzenlemeydi. Ondan önce 38 yaşında emekli olma imkanı mevcuttu. O kanunla birlikte 1980 yılı sonrası sigortaya tabi olanlar EYT dediğimiz yaşta bir artış ortaya çıktı. Ben Haziran 1980 sigortalısıyım. Ben 40 yaşında emekli olacakken, 44 yaşında emekli oldum. 'Yasanın çıkma tarihinden itibaren bunlar oluyor' dense daha doğru olurdu. 1999 yılında çıkan yasa 19 yıl öncesine gitti. 11 yıl uygulama süresi vardı. Tam 20 yıl önceden yaşla ilgili sorunu ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bu EYT'de 1999 yılının öncesini mi alacağız, yoksa daha sonrasını mı alacağız. Bir rivayete göre kendini EYT'li hisseden 7 milyon kişi var diyorlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yapıyor" dedi. 

  • "Bizim bu konuda parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanamadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Çünkü analizini yapmadan kanun çıkarırken Hazine ve Maliye Bakanlığını çağırırız, ilgili kurumları çağırırız. Her bir kanun maddesinin parasal kısımları olduğu takdirde her birinin etki analizini, bütçeden ne gibi imkanlar ortaya çıkabileceğini, hangi kaynaktan temin edileceğine bakarız. Diyelim ki 1 milyar TL'lik bir harcama yaptınız. O 1 milyar TL'den yapılan harcamayı borçlanarak mı yapacaksınız veya başka yerden tasarruf ederek mi, yatırımları kısarak mı sağlayacaksınız diye etki analizinin ortaya çıkması gerekir. Anayasanın hükmü de bu. O anlamda bu hesabı iyi yamak gerekir. Bunu yapacak kurumda Çalışma Bakanlığıdır. Bakanımızın bugünlerde yapacağı açıklamalara dikkat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

  • DAHA ÖNCEKİ EYT AÇIKLAMALARI 

    Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması:

    "Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

  • KURTULMUŞ'TAN DA ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.